Катар больше не будет оплачивать отели задержавшимся в стране туристам

Власти Катара больше не будут оплачивать проживание в отелях иностранным туристам, задержавшимся в стране из-за ситуации на Ближнем Востоке. После полудня 15 марта гости должны освободить номера либо продлить их за собственный счет. Об этом сообщает посольство РФ в Катаре.

Дипломаты напоминают, что покинуть территорию государства можно несколькими способами. Авиакомпания Qatar Airways продолжает выполнять рейсы, однако число направлений ограничено. В частности, 14 марта в 11:40 запланирован вылет в Москву, при этом новых рейсов по данному маршруту в марте пока не ожидается.

Также сохраняется возможность выезда наземным транспортом через пограничный пункт Абу-Самра с последующим вылетом из аэропортов соседних стран. Речь идет о городах Саудовской Аравии – Эр-Рияд, Даммам и Джидда, а также ОАЭ – Абу-Даби и Дубай. При этом отмечается, что из-за напряженной обстановки в регионе в этих странах также возможны переносы и отмены рейсов, поэтому актуальную информацию о расписании и стоимости билетов рекомендуется уточнять на сайтах аэропортов и авиакомпаний.

Катарские власти рекомендуют иностранным туристам по возможности покинуть страну в ближайшее время. Посольство России в Дохе, комментируя поступающие обращения о ситуации с безопасностью, советует гражданам сохранять спокойствие, придерживаться обычного ритма жизни с учетом текущих условий и соблюдать меры предосторожности.

Отдельно подчеркивается, что в Катаре действует строгий запрет на фото- и видеосъемку работы систем противовоздушной обороны, последствий атак, а также государственных объектов, включая здания дипломатических миссий. За нарушение предусмотрены задержание, штраф и изъятие техники. По данным местных властей, за последние дни за незаконную съемку были задержаны более 400 человек.