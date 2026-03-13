На вывозной рейс из Дохи можно попасть за 300 тысяч рублей

Как и предполагала редакция TourDom.ru, третий вывозной рейс Qatar Airways из Дохи в Москву состоится 14 марта. Эту информацию подтвердили в посольстве РФ в Катаре. Планируется, что рейс QR339 будет выполнен на Boeing 777. Он вылетит в субботу в 11:40 по местному времени.

В первую очередь планируется использовать провозные емкости для перебронирования пассажиров с билетами Qatar Airways на другие даты. Сейчас этот вопрос прорабатывается авиакомпанией.

Туристов. которые находятся в Катаре – а таких ориентировочно может быть порядка 300 человек – призывают отслеживать актуальную информацию о статусе рейса на сайте авиакомпании и в личном кабинете в мобильном приложении. Также рекомендуется заполнить специальную форму Посольства РФ – это может помочь вылететь этим рейсом.

Пассажиров с подтвержденным бронированием просят прибывать в аэропорт за 4 часа до вылета. Часть билетов на рейс была доступна в открытой продаже со вторника. Как уверяют в соцсетях, в экономе последние места сегодня ночью можно было купить за 113 тыс. Утром этих вариантов уже не было. По состоянию на 11:00 МСК оставалась возможность сесть в бизнес или комфорт, причем в последний из названных билет даже дороже – 304 тыс. против 298 тыс.

Ранее TourDom.ru писал, что семья туристов из Брянска надеется на новый вывозной рейс из Дохи, так как не могут позволить себе самостоятельно выехать через соседние страны за 500 тыс. руб. Первыми вывозными рейсами 9 и 10 марта в Россию вернулись около 640 пассажиров.