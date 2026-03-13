Туроператор ответил на вопрос, что будет с ценами на отдых в Турции

В московском отеле Carlton туроператор Anex вчера провел workshop, в котором участвовали более 60 отелей и около 600 турагентств.

На открытии выступил посол Турции в России Танжу Билгич: в прошлом году страна приняла около 7 млн россиян и сохраняет высокий потенциал, так как способна удовлетворить интересы каждого.

«Хочу отметить – в связи с последними геополитическими событиями Турция остается самым безопасными местом для российских туристов», – сказал Танжу Билгич. «То, что происходит, никак не касается Турции, безопасность гарантирована».

По его словам, каких либо негативных последствий для продаж турецкий турбизнес не ощущает, поэтому страна не планирует дополнительно стимулировать спрос и вкладываться в маркетинг – в этом нет необходимости, так как «Турция – уже бренд».

Генеральный директор Anex Эльдар Мусаоглу в своей приветственной речи отметил, что компания увеличила объем квоты в отелях. В основном – люксовых. В декабре, январе, феврале продажи шли опережающими темпами, в особенности это касается премиального отдыха: раннее бронирование показало двукратный рост спроса.

«На данный момент я не вижу причин, которые позволили бы отельерам снижать цены или выпускать специальные предложения», – сказал Эльдар Мусаоглу.

Наоборот, в Anex не исключают, что в перспективе из-за возросшего спроса может ощущаться нехватка мест на рейсах.

Так как Турция остается флагманом спроса, со стороны турагентов сейчас заметен повышенный запрос на информацию об изменениях на популярных турецких курортах. В связи с этим мероприятия с участием отельеров Anex проводит не только в Москве. По словам Эльдара Мусаоглу, во вторник уже состоялась встреча в Краснодаре, в ближайших планах – Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург Новосибирск.

Как отметила в своем выступлении заместитель генерального директора Anex Яна Муромова, туристы сталкиваются иногда с тем, что уже знакомый им отель может изменить набор услуг или полностью сменить концепцию, поэтому важно «погрузиться в детали» продукта. Знание нюансов и «въедливость» – это сила туристической розницы, так как туристы обращаются в первую очередь за экспертизой. Чтобы упростить работу турагентств, по итогам workshop Anex подготовит «шпаргалку» со всеми новинками турецких отелей.

«Турция – это титан, мы верим в успешный сезон и как производитель даем вам ресурс для продаж», – сказала Яна Муромова, обращаясь к турагентам.

Ранее «ТурДом» писал, что планы на отдых в Турции за несколько месяцев до лета строят в основном обеспеченные туристы.