Россиянка описала туристов из Китая в США

Российская тревел-блогерша Марина Ершова понаблюдала за туристами из Китая в США и описала их поведение словами «фотографируют каждый метр дороги». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации посетила Национальный парк Арчес в штате Юта, в котором нассчитываются более двух тысяч природных арок. Поэтому россиянка обратила внимание, что для «прогулки между камнями» жители Поднебесной подготовились слишком серьезно.

«Я сама в простой одежде: обычные ботинки, курточка. Но китайцы — у них экипировка такая, будто они пришли покорять Эверест», — объяснила Ершова.

Для двухкилометрового похода по ровной тропе китайцы взяли с собой трекинговые палатки, куртки с мембранами, рюкзаки с гидросистемами, специализированные шляпы, очки и перчатки. При этом они пристрастно изучали и снимали «каждый куст и камень».

«Они возможно видят этот мир внимательнее, чем мы. Потому что мы идем и думаем: "Ну арка и арка". А они останавливаются перед каждым камнем, фотографируют на свои профессиональные аппараты, рассматривают, обсуждают между собой. Может именно поэтому путешествия для них — это не просто перемещение в пространстве», — добавила путешественница.

Ранее Ершова описала парк в США словами «такие места сильно сбивают человеческую спесь». Туристка рассказала, что во время путешествия одной из ее остановок стал национальный парк Каньонлендс.