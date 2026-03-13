Между Россией и Мьянмой могут запустить прямое авиасообщение

Россия и Мьянма планируют подписать новое соглашение о прямом авиасообщении между странами. Об этом газете «Известия» сообщили в посольстве РФ.

«Необходимо завершить согласование нового документа о сотрудничестве в сфере гражданской авиации, так как в настоящее время действует Соглашение о воздушном сообщении между СССР и правительством Бирманского Союза от 1970 года», — сказали в диппредставительстве.

В посольстве добавили, что сейчас актуализированный вариант соглашения находится на финальной стадии подготовки. Документ планируется подписать в ближайшее время, но точные даты запуска рейсов неизвестны, добавили дипломаты.

В феврале пресс-секретарь словацкого министерства транспорта Петра Полячикова заявила, что Словакия готова возобновить прямое авиасообщение с Россией в случае снятия санкций, введенных Евросоюзом. Также представитель минтранса сказала, что после отмены этих ограничений возможность открытия регулярных или нерегулярных прямых авиарейсов между двумя странами будет зависеть от заинтересованности перевозчиков.

Ранее в МИД заявили о готовности России возобновить авиасообщение с США.