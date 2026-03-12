Названы лучшие города мира для путешествий

Австралийский Мельбурн назван лучшим городом мира для путешествий в 2026 году. Соответствующий рейтинг представил журнал Time Out.

Так, эксперты и обычные туристы порекомендовали посетить Мельбурн ради столетних кулинарных традиций, красивых улиц и баров на крышах. Вторую строчку в рейтинге занял китайский Шанхай со своей богатой историей и технологиями, а замкнул тройку лидеров шотландский Эдинбург — город с превосходной кухней и яркой культурной жизнью.

Также в рейтинг попали Лондон (Великобритания), Нью-Йорк (США), Кейптаун (ЮАР), Мехико (Мексика), Бангкок (Таиланд), Сеул (Южная Корея), Токио (Япония).

Ранее жюри премии The World's 50 Best Hotels назвало 50 лучших отелей мира в 2025 году. Лидером топа стала гостиница Rosewood в Гонконге — она названа лучшей не только в Азии, но и во всем мире.