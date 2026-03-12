Стало известно, сколько туристы из России тратят во Вьетнаме

Российские туристы во Вьетнаме тратят за поездку на 12–15 дней в среднем от 1,6 до 1,8 тыс. долларов. Из этой суммы около 610 долларов приходится на расходы наличными вне турпакета, что на 40% выше, чем оставляют гости из других стран, следует из данных Национального управления туризма.

По подсчетам ведомства, за первые 2 месяца 2026 года во Вьетнам приехали 246,9 тыс. туристов из России, что на 312,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А в 2025-м страна приняла 689,7 россиян – в 3 раза больше, чем годом ранее.

Местный турбизнес считает, что это не предел, и предлагает меры, как еще больше увеличить турпоток. В первую очередь увеличить номерной фонд. Российские туристы в основном предпочитают длительный пляжный отдых в одном месте, а не поездки по нескольким регионам и городам. Поэтому в высокий сезон вьетнамским отелям не просто обеспечить достаточное количество гостиничных номеров, отметила в интервью Hà Nội Mới заместитель генерального директора туроператора Saigontourist Доан Тхи Тхань Ча.

Еще одна проблема – отсутствие прямого авиасообщения со многими регионами России. Туристам приходится лететь с пересадками через третьи страны, что увеличивает стоимость туров.