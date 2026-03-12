Туристам предложили дешевые билеты на Бали

Обнаружили в системах онлайн-бронирования относительно недорогие перелеты на индонезийский курортный остров Бали из Казани. Их предлагает авиакомпания China Eastern на осенние даты.

© tourdom.ru

Например, на рейсы 4 ноября туда, 2 декабря обратно билеты экономкласса доступны за 45,6 тыс. руб., багаж включен в стоимость (наличие и цены актуальны по состоянию на 18:00 12 марта. – Ред.).

Пересадки предстоят в шанхайском аэропорту Пудун, на пути в Денпасар – 8,5 часа, при возвращении в Казань – 5 часов 40 минут.

Лишь на 3 тыс. дороже, в 48,8 тыс. руб., обойдется перелет на Бали с 1 по 29 ноября.

Как видим, в обоих вариантах туристам предлагается провести на отдыхе длительное время, почти месяц.

Ранее мы писали, что в аэропортах Египта резко подорожало авиатопливо. Не исключено, что на фоне ближневосточного кризиса поднимать цены на заправку авиалайнеров начнут и в других странах, что приведет к росту тарифов на авиабилеты. Пока же у туристов остаются шансы заблаговременно забронировать перелеты на дальние даты по выгодной стоимости.