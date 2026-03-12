Как попытка туриста сэкономить на чартере обернулась потерей

Вынужденные корректировки рейсов AZUR air влияют на планы не только организованных туристов. В редакцию TourDom.ru обратилась читательница, которая поделилась неудачным опытом покупки авиабилетов на чартерный рейс в Таиланд.

Перелет из Москвы на Пхукет Татьяна Ю. приобрела у одного из туроператоров, держателей блока мест на бортах этой авиакомпании. А гостиницу на курортном острове забронировала самостоятельно на онлайн-агрегаторе. За 4 дня до поездки выяснилось: рейс в Таиланд переносится с вечера 15 марта на утро 18-го. Терять более двух суток отдыха туристка не захотела и запросила возврат денег. Сначала туроператор вовсе в этом отказал, сославшись на то, что перелет чартерный. Но затем все же согласился вернуть, но не всю оплаченную сумму 87 тыс. руб. за 2 билета, а за минусом «комиссии» – 11 тыс.

«Мало того что мы потеряли часть денег, успеем ли теперь купить другие билеты по приемлемой цене, неясно», – сетует Татьяна.

Как поясняет Александр Байбородин, руководитель компании «Юристы для турбизнеса “Байбородин и партнеры”», ситуация неоднозначная. С одной стороны, туроператор оказал платную услугу по бронированию. Ее стоимость возврату не подлежит, так как перенос рейса перевозчиком никак не связан с действиями туроператорской компании. С другой – турист может требовать полную сумму, апеллируя к закону «О защите прав потребителей» – ведь ему не предоставили перелет в оговоренную дату, отказ от перевозки был вынужденным, а цена услуги бронирования не выделена отдельно в договоре. Если стороны не придут к взаимоприемлемому варианту, поставить точку в споре сможет только суд.

Ранее мы писали, что из-за незапланированной посадки в Мьянме одного из дальнемагистральных боингов AZUR air пришлось корректировать расписание 14 рейсов.