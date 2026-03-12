Как добираются домой россияне, застрявшие на Мальдивах и Шри-Ланке

Россияне, застрявшие на островах в Индийском океане из-за отмены рейсов через ближневосточные хабы, выбираются домой всеми возможными способами. Некоторым приходится делать по 4 пересадки и тратить на дорогу несколько суток.

Такой вариант избрали, например, некоторые туристы для того, чтобы уехать с Мальдив.

«С 10 по 12 марта “прошли” 6 пунктов назначения: Мале – Коломбо – Чунцин – Урумчи – Ташкент – и, наконец, – Москва. Страшного ничего нет. Правда, времени много потеряли в переездах и перелетах. Но для тех, кто хочет домой, это ерунда!» – рассказала одна из путешественников, уточнив, что маршрут обошелся в 85 тыс. на человека.

«Билеты Qatar Airlines туда-обратно стоили 112 тыс. За несостоявшееся возвращение с Мальдив перевозчик вернул только 21 тыс., а не 56. Мы взяли билеты на 9 марта из Мале через Бангалор – Дели – Алматы – Ташкент. Сегодня прилетели в Уфу. Доплатили 170 тыс. на двоих», – поделился своей историей другой.

Аналогичным образом выбираются со Шри-Ланки:

«Улетели сегодня ночью: Коломбо – Ченнаи – Дели – Бишкек – Россия. Зато за 55 тыс. руб.», – сообщают туристы, напоминая тем, кто готов воспользоваться их опытом, что в Индии понадобится виза.

Заявление нужно заполнить на сайте правительства Индии не позднее 4 суток до поездки. Его рассмотрят в течение 3 рабочих дней и в случае положительного решения на e-mail пришлют электронное разрешение (ETA).

Из Сингапура добираются до российской столицы за 50 тыс. руб. с двумя пересадками, например через Дели (Пекин) и Ташкент или Шанхай и Стамбул.

Все эти люди не могли воспользоваться более щадящими перелетами из-за дороговизны. Сейчас стало попроще. Например, на завтра «Аэрофлот» продает места с багажом из Мале в Москву за 73,4 тыс. руб. Из Коломбо есть рейсы за 56 тыс., но всего с двумя стыковками, а из Сингапура за 47 тыс., правда они выполняются ближневосточными компаниями и подразумевают пересадку в ОАЭ, что многим кажется ненадежным вариантом.