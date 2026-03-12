В Египте резко подорожало топливо: как это отразится на стоимости туров

В аэропортах Египта на этой неделе резко подорожало авиационное топливо, сообщили «ТурДому» сразу два источника на туристическом рынке.

© РИА Новости

По словам одного из наших собеседников, цены пересматриваются каждые 10 дней. В начале года заправка в крыло обходилась в 1100 долларов за тонну, в феврале повысилась примерно до 1150, а на март поставщики уже выставляют более 1500 долларов.

Источник в одной из российских авиакомпаний подтвердил «ТурДому», что заправка самолетов подорожала примерно на 30%, что очень скоро почувствуют туристы:

«Повышение стоимости топлива неизбежно скажется на увеличении стоимости перевозки. В конечном счете за все платит пассажир».

Эксперт в туроператорской компании подсчитал: перевозка одного пассажира с курортов Египта до Москвы подорожала примерно на 40–50 долларов. Сейчас на туристическом рынке решают, что с этим делать. Необходимо либо повышать уже существующие топливные сборы, либо увеличивать стоимость самих туров. По предварительным данным, уже забронированных и оплаченных заявок это не коснется.

Причиной 30% роста цен на энергоносители в Египте стал ближневосточный кризис, из-за которого были нарушены цепочки поставок нефтепродуктов и выросла стоимость самой нефти. Наряду с авиационным керосином, подорожали дизельное топливо и бензин. Поэтому в ближайшее время стоит ждать увеличения расценок на трансферы, экскурсии, морские прогулки.