Россиян попросили не ездить в Германию

Lenta.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила россиян воздержаться от поездок в Германию без крайней необходимости. Такое заявление дипломат сделала в ходе брифинга в четверг, 12 марта, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам Захаровой, власти Германии сознательно считают подозрительным любого гражданина РФ и нагнетают атмосферу недоверия.

МИД РФ и прежде призывал граждан отказаться от путешествий в ФРГ из-за притеснений россиян в стране. Тогда Захарова отмечала, что представители власти Германии нарушают права россиян.