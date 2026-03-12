Россиян попросили не ездить в Германию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила россиян воздержаться от поездок в Германию без крайней необходимости. Такое заявление дипломат сделала в ходе брифинга в четверг, 12 марта, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам Захаровой, власти Германии сознательно считают подозрительным любого гражданина РФ и нагнетают атмосферу недоверия.

МИД РФ и прежде призывал граждан отказаться от путешествий в ФРГ из-за притеснений россиян в стране. Тогда Захарова отмечала, что представители власти Германии нарушают права россиян.