Семья из Брянска все еще не может выбраться из Катара

Она находится в Дохе с мамой и 10-летней дочерью с 26 февраля.

«Мы прилетели в страну рейсами Qatar Airways. Когда случился конфликт на Ближнем Востоке, сперва не переживали, поскольку обратный вылет был запланирован только на 6 марта, и казалось, что к этому времени все стабилизируется. Но ближе к дате стало понятно, что ситуация в регионе ухудшается, а полеты начали отменять», – рассказала она.

После отмены авиасообщения власти Катара попросили отели бесплатно продлить размещение иностранцам, вынужденно оставшимся в стране. По словам Марии, это действительно произошло, но ясности по возвращению домой нет. Первый рейс из Дохи в Москву отправился 9 марта, второй 10 марта. Однако попасть на них смогли не все.

«Нам говорили просто ждать и не ехать в аэропорт самостоятельно. Но в итоге те, кто проявил настойчивость и не послушался, каким-то образом смогли улететь», – добавляет Мария.

Люди начали самостоятельно искать друг друга и создали общий чат. Сейчас в нем состоит более 150 человек. Как рассказала Мария, несколько десятков активистов обращались в Посольство РФ в Дохе, но там якобы им объяснили, что решение об организации вывозных рейсов принимают другие ведомства, а дипломатическая миссия не может гарантировать их выполнение.

«Сам посол назвал нам цифру в 300 граждан РФ, которые по-прежнему находятся в Катаре. Этого количества вполне хватило бы для одного борта в Москву», – считает женщина.

По словам туристки, у 85% состоящих в чате на руках есть обратные билеты Qatar Airways, но на данный момент авиакомпания предлагает лишь возврат средств или перебронирование на турецкие направления.

Накануне дипмиссия подтвердила, что вывозные рейсы из Дохи пока невозможны из-за закрытого воздушного пространства. Дипломаты рекомендовали россиянам рассмотреть наземный маршрут через Саудовскую Аравию. В посольстве уточнили, что туристы могут пересечь границу через пункт Абу-Самра, оформив саудовскую визу стоимостью около 120 долларов. После этого можно вылететь в Россию из аэропортов Эр-Рияда, Даммама или Джидды либо транзитом добраться до ОАЭ и улететь из Дубая или Абу-Даби.

Но для многих такой вариант оказывается слишком дорогим.

«Нас трое – я, ребенок и мама. Если выбираться через Саудовскую Аравию, это может обойтись примерно в полмиллиона рублей. Мы выбирали максимально бюджетный тур, таких расходов просто не можем себе позволить», – пояснила Мария.

По ее словам, люди уже устали ждать и находятся в постоянном напряжении.

«Каждый день приходят уведомления об экстренной ситуации. Нас просят оставаться в отелях и избегать массовых скоплений. Слышны хлопки, видно, как работают системы ПВО. Мы просто хотим вернуться домой», – заключила туристка.

