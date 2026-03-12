Туроператоры опровергли «зачистку» российских туристов во Вьетнаме

Во Вьетнаме положительно относятся к российским туристам, а проверка документов скорее затрагивает не путешественников, а тех, кто переезжает в страну, рассказал НСН Воскан Арзуманов.

Организованным российским туристам во Вьетнаме не страшны проверки документов, поскольку туроператоры всегда контролируют соблюдение визового режима путешественников, заявил в беседе с НСН генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов.

Российские туристы, отдыхающие во Вьетнаме на курорте Нячанг столкнулись с «зачисткой» русских, сообщает агентство АБН24 на россиянку Виолетту Школовую. Она сообщила изданию, что в начале марта в ее отель нагрянула полиция для проверки документов у всех иностранцев. При этом к русским подходили с особым пристрастием: требовали паспорт, визу, подтверждение брони на каждую ночь, обратные билеты и даже выписку со счета. Тех, у кого документы были не в порядке или был просрочен визовый режим, забирали в автозак. Арзуманов подчеркнул, что ему неизвестно о подобных случаях с организованными туристами.

«У нас немаленький объем туристов во Вьетнаме. В связи с последними событиями число желающих полететь в Юго-Восточную Азию кратно выросло. Эту информацию я впервые слышу. Скорее всего она касается не туристов, а тех, кто уезжает жить во Вьетнам. Никаких подобных случаев с туристами, которые соблюдают визовый режим, нет. Обычно у туроператоров, которые занимаются организованным туризмом, программа настроена на отслеживание. Забито, что турист может находиться в стране 45 дней, визовый отдел это контролирует. При этом у нас, к примеру, невозможно забронировать больше 30 дней, только по индивидуальному запросу. Если турист, к примеру, захочет поездку на два месяца, в отдел бронирования будет отправлена просьба обратить внимание на это. Дальше подобные вопросы прорабатываются через консульство. Виза в этом случае, возможно, оформляется дольше, стоит денег, но все решается», - рассказал он.

По словам собеседника НСН, многие жители Вьетнама позитивно относятся к россиянам.

«Во Вьетнаме позитивно относятся к россиянам. Вьетнам нам во многом благодарен за то, что мы участвовали в решении ряда вопросов в свое время. Многие вьетнамцы знают русский язык, учились в России или в СССР, тесно связаны с Россией. Вьетнамцы прекрасно к нам относятся. То, что турист или тот человек, который хочет жить во Вьетнаме, не соблюдает законы данной страны, забывает о том, что у него просроченная виза, это не проблема страны. Это ответственность человека, который так поступает», - подчеркнул Арзуманов.

Как сообщала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, по итогу 2025 года туристический поток из России во Вьетнам вырос втрое. Также увеличился поток туристов в Египет (на 35%), Саудовскую Аравию (31), Китай (29%), Марокко (29%), Японию (75%), ОАЭ (23%), передает «Радиоточка НСН».