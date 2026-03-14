Намибия рассчитывает на увеличение числа авиарейсов для российских туристов

Власти Намибии рассчитывают на увеличение числа авиарейсов для туристов из России на фоне растущего спроса на поездки в страну. Об этом сообщил РИА «Новости» председатель Совета по туризму Намибии Себулон Чикалу.

По его словам, сейчас путешественники из России добираются в Намибию с пересадкой в столице Эфиопии. Авиакомпания рассматривает возможность добавить дополнительные рейсы на этом направлении.

«Из Москвы 5 раз в неделю летают рейсы в Аддис-Абебу, а затем из Аддис-Абебы в Виндхук. Скоро, вероятно, количество рейсов будет увеличено с 5 до 7 в неделю. Это говорит о том, что спрос растет», – отметил Чикалу.

По данным туристической индустрии, интерес россиян к африканским сафари-направлениям постепенно увеличивается. Так, в 2023 году Намибию посетили около 3,4 тыс. российских туристов, тогда как годом ранее их было около 2,3 тыс. По словам Чикалу, в перспективе Намибия рассчитывает ежегодно принимать до 45 тыс. гостей из России. Для достижения этой цели планируется активнее продвигать страну на российском рынке.

В частности, Совет по туризму Намибии намерен перевести информационные и справочные материалы на русский язык и распространять их через туристические агентства. Кроме того, власти рассчитывают активнее работать со средствами массовой информации в России, чтобы повысить узнаваемость страны как туристического направления.

Чикалу подчеркнул, что Намибия предлагает путешественникам не только традиционные африканские сафари. По его словам, туристов привлекают природные ландшафты, национальные парки и атмосфера гостеприимства.