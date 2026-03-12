Застрявшие на Ближнем Востоке россияне смогут получить компенсацию

Застрявшие на Ближнем Востоке из-за конфликта российские туристы смогут получить компенсацию потраченных средств. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на открытии заседания правительства, его слова приводит ТАСС.

«Подписано распоряжение, которое позволит компенсировать потери людей, в том числе из Фонда персональной ответственности, если путевка была в туристической компании и поездка должна была состояться с 28 февраля по 31 марта текущего года», — сообщил он.

Ранее стало известно, что обострение военного конфликта на Ближнем Востоке обойдется турбизнесу в России почти в два десятка миллиардов рублей. При этом уточнялось, что компании не могут удерживать фактически понесенные расходы.