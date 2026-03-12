Десятки рейсов задержались в аэропорту популярного курортного города России

Десятки рейсов задержались в аэропорту Сочи из-за временных ограничений на прием и выпуск самолетов. Это следует из онлайн-табло воздушной гавани.

Уточняется, что расписание изменилось для более чем 60 рейсов. Так, по состоянию на 13:15 по мск, на вылет задерживаются 30 из них, в частности пять — до Москвы, три — до Стамбула (Турция). Два самолета вылетят позже изначального расписания до Уфы, и еще два борта до Новосибирска также отправятся с опозданием.

На прилет в популярный курортный город задерживаются еще 34 рейса. Из них пять должны прилететь из Москвы, два — из Санкт-Петербурга, три — из Стамбула. Также несвоевременно сядет самолет из египетского Шарм-эш-Шейха. Кроме того, с опозданием прибудут пассажирские лайнеры из Екатеринбурга, Уфы, Челябинска, Самары, Ноябрьска, Нижнего Новгорода, Батуми (Грузия), Намангана (Узбекистан), а также из Магнитогорска, Омска, Угренча, Нижнекамска и Чебоксар.

Согласно Росавиации Артема Кореняко, ограничения действовали в аэропорту Сочи с 16:10 11 марта до 2 ночи 12 марта.

Ранее стало известно, что самолеты массово перестали летать на юг России. Так, аэропорты Москвы стали частично отменять рейсы на курорты из-за атак БПЛА.