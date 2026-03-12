Первое путешествие в Таиланд: места для яркого отпуска

Таиланд — страна заразная. Раз приехал и все, хочется объять необъятное: и на островах поваляться, и по джунглям побродить, и в храмы заглянуть, и рыбок цветных посмотреть. Если впервые летите и времени всего ничего — надо сразу решать, куда бежать. Спокойно все не осмотрите, но самое сочное ухватить реально. Главное, купальник, крем от солнца и ноги, которые выдержат.

Старт почти всегда один — Бангкок. Город бешеный, шумный, но без него никак. Там эти знаменитые храмы, от которых глаз не оторвать. Королевский дворец — это вообще город в городе, там десятки зданий, все в золоте и с завитушками. Рядом Ват Пхо с лежачим Буддой длиной с полфутбольного поля. А храм Утренней зари Ват Арун вообще весь в битой посуде смотрится как инопланетный корабль. Еще советуют залезть на небоскреб МахаНакхон, вид оттуда на весь этот хаос умопомрачительный. И не пропустите парк Люмпини, там вараны гуляют свободно, как у себя дома, отмечает канал «Яндекс Путешествий».

Дальше обычно народ разбегается кто куда. Любителям открыток с пальмами прямая дорога в провинцию Краби. Там из воды скалы торчат, как зубы дракона, пляжи белые, вода бирюзовая. Ао Нанг — самое тусовочное место, оттуда и на острова уплыть можно, и по обезьяньей тропе прошвырнуться, макак повстречать. Если есть силы, залезьте в храм Ват Там Суа, он на скале. Там 1237 ступенек, но вид награда. Или съездите к Изумрудному озеру, вода там голубая и теплющая, как парное молоко.

Пхукет для многих звучит как приговор, мол, туристический треш. Но без него тоже никак, хотя бы раз посмотреть. Большой Будда на громе — визитка острова, его отовсюду видно, белый такой, величественный. Ват Чалонг — храмовый комплекс, где можно желание загадать, говорят, сбывается. А еще там есть заповедник, где спасают старых и больных слонов. Погладить, покормить, прослезиться.

С Пхукета или Краби рукой подать до мест, где снимали Бонда и Ди Каприо. Ко Тапу — это тот самый столб из воды, который стал знаменитым после фильма про Джеймса Бонда. Рядом Кхао Пинг Кан, две скалы с пляжем посередине. Тур стоит недорого, лодка домчит быстро. А архипелаг Пхи-Пхи — это уже совсем открытка. Лагуна Майя Бэй с отвесными скалами, тот самый пляж из фильма с Ди Каприо. Там можно и поплавать с маской, рыбок полно, и в пещеры залезть, где ласточки гнездятся. На острове Дон вообще жизнь кипит, кафешки, массаж и бунгало по очень демократичным ценам.

Для тех, кому мало просто пляжа, а хочется Сейшелы за копейки, есть Симиланские острова. Это архив природы: валуны на песке, вода аквамариновая, под водой каньоны и черепахи. Дороговато, но тур на день с Пхукета выходит нормально. И напоследок, если останутся силы, национальный парк Као Сок. Там джунгли настоящие, с лианами, водопадами и раффлезией — цветком-гигантом, который воняет тухлятиной, но красивый до ужаса. Озеро Чео Лан со скалами из воды — это просто космос. В общем, за десять дней наиграться можно, но домой вернетесь с мыслью: «В следующем году опять туда». Проверено.

Как писал ранее «ГлагоL» в Таиланде с ноября по март — сухой сезон. Имейте это в виду, планируя свой отпуск.