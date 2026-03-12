Шри-Ланка может продлить визы российским туристам

Власти Шри-Ланки рассматривают возможность дополнительного продления виз для российских туристов, вынужденно оставшихся на острове из-за ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил заведующий консульским отделом Посольства РФ в Коломбо Александр Ивин.

В конце февраля правительство страны уже приняло решение об автоматической бесплатной пролонгации въездных документов на 14 дней. Но этот период подходит к концу.

«Если текущая ситуация сохранится, власти Шри-Ланки готовы рассмотреть продление виз еще на 14 дней», – подчеркнул дипломат, добавив, что вопросы миграционной политики находятся в компетенции государства.

При этом туристы все еще могут самостоятельно обратиться в иммиграционную службу для решения вопроса. В этом случае иностранцам необходимо предоставить доказательства невозможности вылета: посадочный талон, уведомление об отмене рейса или подтверждение от авиакомпании.

Ранее российские туристы на Шри-Ланке направили коллективное обращение к властям с просьбой автоматически продлить визы минимум на 30 дней, урегулировать ситуацию с авиакомпаниями и туроператорами, а также организовать вывозные чартерные рейсы из Коломбо в Москву. Позже стало известно, что «Аэрофлот» планирует выполнить пять дополнительных рейсов между Москвой и Коломбо и обратно.