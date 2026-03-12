S7 Airlines завершила вывоз пассажиров из ОАЭ. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

С 3 по 11 марта перевозчик выполнил 13 рейсов из Дубая и Фуджейры в Россию. Из них 7 были направлены в Москву и еще 6 в Новосибирск. В рамках вывозной программы S7 Airlines доставила на родину 2248 человек.

Полеты выполнялись по согласованным альтернативным маршрутам с техническими посадками для дозаправки в Турции и Узбекистане. Расписание формировалось по мере получения разрешений авиационных органов и выделения временных слотов.

Авиакомпания также объявила об отмене всех рейсов в ОАЭ и обратно с 12 по 31 марта 2026 года. Возобновление полетов планируется после стабилизации ситуации в регионе.

Отметим, что ранее о завершении вывозных рейсов сообщили также «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии». Авиакомпании отменили программы в ОАЭ до конца месяца.