РСТ предлагает каждому путешественнику заплатить за гарантии возвращения

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) предложили учредить единый гарантийный фонд для эвакуации застрявших за границей туристов. Предполагается, что фонд будет пополняться за счет небольших взносов с каждого выезжающего за рубеж путешественника, независимо от способа организации поездки.

Глава РСТ Илья Уманский пояснил, что действующие фонды персональной ответственности туроператоров не охватывают самостоятельных туристов, бронирующих перелеты и проживание отдельно. По его мнению, новая система, управляемая Минэкономразвития, решит эту проблему, обеспечив защиту всем россиянам, путешествующим за границу.

Идея нашла поддержку у представителей турбизнеса. Генеральный директор FUN&SUN Владимир Рубцов привел в пример Казахстан, где аналогичный фонд успешно функционирует, гарантируя финансовую поддержку туристам в случае непредвиденных ситуаций. Генеральный директор сервиса "Островок" Дарья Кочеткова также высказалась в пользу инициативы, отметив, что она обеспечит уверенность самостоятельным туристам в их возвращении на родину.

Инициатива уже обсуждалась на правительственной стратегической сессии и представлена в Минэкономразвития. Дальнейшее решение по созданию фонда будет принято властями.