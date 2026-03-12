В последние дни некоторые туристические районы Бали стали заметно спокойнее, чем обычно даже для низкого сезона. Местные представители туриндустрии связывают это с глобальными событиями и недавними перебоями в авиасообщении, которые затронули международные перелеты и повлияли на график путешествий. Хотя большинство рейсов уже восстановлено, последствия прошлой недели постепенно начинают ощущаться и на самом острове.

Одним из районов, где изменения заметны особенно хорошо, стал Убуд — культурная столица Бали и одно из самых популярных направлений для путешественников. По словам сотрудников туристической отрасли и местных наблюдателей, главные достопримечательности района на этой неделе выглядят менее загруженными, чем обычно. Эту тенденцию подтверждают и представители местной полиции, которые также отмечают снижение количества посетителей в самых оживленных точках.

Глава округа Гианьяр Маде Махаястра сообщил журналистам, что местные власти внимательно следят за развитием международной ситуации и ее возможным влиянием на туристический сектор острова. По его словам, на данный момент сокращение потока гостей не выглядит критическим, однако власти не исключают, что последствия могут проявиться сильнее в ближайшие месяцы. Он отметил, что правительство пока не принимало специальных мер или изменений в бюджетной политике, но продолжает анализировать ситуацию.

В туристической отрасли Бали звучат осторожные опасения, что события на Ближнем Востоке могут отразиться на международных поездках и в целом повлиять на динамику туризма на острове в течение года. При этом многие представители бизнеса считают, что текущий период спокойствия может оказаться довольно кратким.

Дело в том, что уже совсем скоро на Бали пройдет один из главных праздников острова — Ньепи, или День тишины. После его завершения, в ранние часы 20 марта, остров традиционно возвращается к обычной жизни. А уже на следующий день в Индонезии начнут отмечать Ид аль-Фитр — один из крупнейших национальных праздников, во время которого миллионы людей путешествуют по стране, навещая родственников и отправляясь в отпуск.

Бали традиционно становится одним из самых популярных направлений для внутреннего туризма в этот период. Ожидается, что на остров прибудут десятки тысяч семей из разных регионов Индонезии. Одновременно с этим около 1,7 миллиона человек, проживающих на Бали, наоборот, отправятся в другие части страны, чтобы провести праздничные дни с родными и близкими.

Поэтому нынешняя относительно спокойная атмосфера в Убуде может сохраниться лишь еще некоторое время. Для тех, кто планирует спонтанную поездку на Бали, это редкая возможность увидеть район в более расслабленном ритме, без привычных туристических потоков. А для путешественников, уже находящихся на острове, такой момент может стать отличным поводом съездить в Убуд и спокойно познакомиться с его культурными достопримечательностями.

Одним из символов города остается знаменитый дворец на воде — Ubud Water Palace, расположенный в самом центре района. Комплекс известен также как Puri Kemuda Saraswati и считается одним из самых ярких архитектурных памятников Убуда. Эти сооружения связаны с именем Тжокорды Геде Нгураха — влиятельного представителя балийской аристократии и исторической фигуры, сыгравшей заметную роль в развитии региона.

Он прожил более века и стал свидетелем сразу нескольких эпох — от периода балийских королевств до голландского колониального правления и последующего обретения Индонезией независимости. Тжокорда Геде Нгурах умер в 1967 году, оставив после себя архитектурное и культурное наследие, которое сегодня является одной из главных точек притяжения для гостей острова.

Билеты в дворец на воде можно приобрести прямо у входа, однако многие туристы предпочитают заранее бронировать посещение через официальный сайт. Стоимость входа для иностранных посетителей составляет около 60 тысяч индонезийских рупий для взрослых и 45 тысяч рупий для детей. Также доступен популярный вариант билета с фотосессией — он обойдется примерно в 100 тысяч рупий.

Как и большинство учреждений и общественных пространств на Бали, дворец будет закрыт в день Ньепи, когда на острове полностью прекращается любая активность. В обычные дни объект открыт для посещения с восьми утра до семи вечера с субботы по четверг, а по пятницам время работы продлевается до половины десятого вечера.

Тем, кто планирует остановиться непосредственно в центре Убуда, стоит обратить внимание на небольшие отели в пешей доступности от главных достопримечательностей. Например, гостиница Chakra Living Hotel расположена всего в нескольких шагах от дворца на воде и предлагает номера примерно от 75 долларов за ночь, что делает ее одним из доступных вариантов размещения в самом сердце культурной столицы Бали.