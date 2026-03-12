Застрявшим в Дубае российским туристкам предлагают подработку

Российским туристкам, которые застряли в Дубае из-за отмененных рейсов, начали предлагать подработку. Надо знакомиться с состоятельными мужчинами в ресторанах и убеждать делать дорогие заказы. Такие объявления появились в русскоязычных чатах, участницы которых жалуются, что у них заканчиваются деньги. Об этом сообщило РИА Новости, изучив переписку в русскоязычных чатах.

Один из работодателей рассказал, что от сотрудницы требуется знание английского, аккуратный внешний вид и умение общаться с людьми. Взамен обещают комфортные условия, гибкий график и «дружный коллектив». Опыт работы, по его словам, желателен, но не обязателен.

Когда корреспондент уточнил, что именно нужно делать, собеседник объяснил: задача — общаться с клиентами ресторана.

«Консумация, слышали? В среднем выходит около трех тысяч дирхамов в неделю. Можно и временно поработать, но лучше на долгий срок. Сколько вам лет? И можно фото?» — написал он и подчеркнул, что интим не предполагается, а если сотрудница уедет с клиентом из ресторана, могут оштрафовать или уволить.

В другом объявлении работодатель под ником «Мадамасан» указал более строгие требования: в хороший ресторан в Дубае нужна русскоговорящая, ухоженная хостес со строгим знанием английского. Есть и предложения попроще — например, работа хостес на автомойке. Туда, по словам одной из участниц чата по имени Арина, можно устроиться даже без знания английского.

Платят, как говорят, больше 60 тысяч рублей в неделю, но в основном, заработок зависит от процента с заказа.