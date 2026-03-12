Российских туристов на Пхукете предупредили о новом способе обмана

СМИ: российских туристов предупредили о новом виде развода на Пхукете
На Пхукете появился еще один способ обмана российских туристов. Отдыхающим прямо на пляжах предлагают купить сахарных поссумов, однако животных невозможно вывезти из Таиланда. Об этом сообщила СМИ волонтер Наталья, работающая в королевстве.
Сахарный поссум, или сумчатая летяга, небольшое древесное животное, внешне напоминающее белку, однако оно не относится к грызунам, а является представителем сумчатых. Длина тела взрослой особи достигает примерно 20 см, вес обычно составляет от 90 до 170 г. В благоприятных условиях такие животные могут жить до 15 лет.
По словам волонтера, чаще всего торговля поссумами ведется в туристических районах Карон, Ката и Патонг. Продавцы нередко намеренно содержат детенышей в неподходящих условиях, под прямыми солнечными лучами, в старых клетках без воды и укрытия, чтобы вызвать у отдыхающих жалость и побудить их к покупке.
Стоимость одного животного сравнительно невысока и обычно составляет около 1–1,5 тыс. тайских батов, что значительно дешевле, чем в России, где цена на поссумов может достигать десятков тыс. руб. в зависимости от окраса.
После покупки туристы сталкиваются с тем, что вывезти животное из Таиланда невозможно из-за действующих ограничений. В результате владельцы нередко принимают решение отпустить питомца на волю.
Но волонтер подчеркнула, что сахарные поссумы не являются естественными обитателями Таиланда. В местной природе для них отсутствует привычная кормовая база, а также существует большое количество угроз, включая хищных птиц, змей и домашних животных. По ее словам, в таких условиях зверьки редко живут дольше нескольких дней.