«Сбивают спесь». Россиянка описала парк в США

Российская тревел-блогерша Марина Ершова описала национальный парк в США словами «такие места сильно сбивают человеческую спесь». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Она рассказала, что во время своего путешествия на доме на колесах по Америке одной из ее остановок стал национальный парк Каньонлендс (рус. — земля каньонов) в штате Юта.

«Каньонов здесь столько, что мозг сначала пытается их пересчитать, а потом сдается и просто начинает молча смотреть», — пишет автор блога.

По ее словам, время в парке течет иначе. Ершова отметила, что в этом месте понимаешь, что реки, сформировавшие долину, «выгрызали себе дорогу» миллионы лет.

«Мы приехали на пару часов, сделали фотографии и поехали дальше. С точки зрения геологии наше присутствие здесь — примерно как моргнуть», — подчеркнула путешественница.

Тревел-блогерша добавила, что такие ландшафты сбивают людям спесь.