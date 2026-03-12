«Мусора немало». Российская тревел-блогерша описала Бали

Российская тревел-блогерша Александра Коновалова описала индонезийский остров Бали словами «мусора немало». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По ее словам, к Бали мало кто остается равнодушным — одни очень любят, а другие считают место «распиаренным» и ненавидят. Коновалова в итоге решила отправиться на остров сама, чтобы сформировать свое мнение. По ее словам, в первую очередь ее удивило, что лазурная вода и белый песок там не повсюду.

«Дело в том, что туристы делают фото на соседнем фотогеничном острове Нуса Пенида, а поисковики выдают нам эти картинки по запросу "пляжи Бали», — рассказала она.

Также девушка призналась, что за время поездки она увидела очень много мусора.

При этом туристке понравились цены на проживание. Они оказались почти вдвое ниже, чем на популярном курорте Пхукет в Таиланде. Также ее особенно порадовало отсутствие пафоса на острове, а также местные жители.

«Какие же прекрасные люди — балийцы! Они всегда улыбаются и рады завязать разговор. На Бали у меня всегда было ощущение, что я окружена друзьями», — восхитилась она.

По ее словам, она ожидала увидеть на улицах толпы туристов, но в феврале ситуация была другой — было спокойно и свободно.

«Это мощный контраст после Пхукета в Таиланде», — заключила автор блога.

Ранее россиянка описала отдых на Бали словами «возвращаться желания нет». Тревел-блогерша отметила, что от отдыха на этом острове ее отталкивают пробки, узкие дороги и отсутствие общественного транспорта.