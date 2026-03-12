Эксперт рассказал, куда чаще всего летят туристы из Владивостока и сколько это стоит
ВЛАДИВОСТОК, 12 марта, ФедералПресс. Эксперты туристической отрасли проанализировали предпочтения жителей Приморского края при выборе зарубежных курортов. Согласно полученным данным, основная доля выездного потока из региона приходится на два юго-восточных направления: Таиланд и Вьетнам. При этом суммарно они занимают более трех четвертей рынка организованного туризма с вылетом из краевой столицы.
Как рассказал генеральный директор компании по поиску туров Илья Юртаев, безусловным лидером среди приморцев является Таиланд, на который приходится 43 % всех проданных туров. Эксперт уточнил, что спрос на это направление примерно поровну распределяется между курортами Паттайя и Пхукет.
«На втором месте – Вьетнам с долей в 35 % туров. Основная их часть приходится на Нячанг, но также еще востребованы Камрань, Фантьет, Дананг», – пояснил специалист.
Анализ ценовой политики показал, что отдых во Вьетнаме обходится приморцам несколько дороже, чем в Таиланде. В частности, тур на двоих взрослых продолжительностью 10 ночей в Таиланд в среднем стоит 206 тысяч рублей. Аналогичная поездка во Вьетнам, включающая перелет и проживание, потребует бюджета около 227 тысяч рублей.
В компании также поделились лайфхаками для тех, кто хочет отдохнуть за границей, но готов искать варианты подешевле. По словам экспертов, существует два основных пути экономии: раннее бронирование или приобретение горящих путевок непосредственно перед вылетом. Скидка на туры последней минуты варьируется в пределах 10–20 % от начальной стоимости. Наибольший дисконт, как правило, доступен на номера в отелях категории «пять звезд». Впрочем, в отрасли предупреждают: такой способ требует гибкости и готовности туриста мириться с ограниченным выбором вариантов размещения и дат вылета.
