Туроператоры заявили о грубом нарушении прав россиян за границей

Туроператоры завершают вывоз своих клиентов из стран Ближнего Востока. В Библио-Глобусе сообщают, что все отдыхавшие в Дубае и Абу-Даби вернулись в Россию к 10 марта. Fun&Sun забирает своих последних туристов из ОАЭ сегодня. У Anex в регионе остались единичные «пакетники»: «Их вылеты мы координируем». Аналогичная ситуация и у «АРТ-ТУР».

В «ПАКС» собираются закончить процесс к концу недели: «Мы вывозим оставшихся из Катара. Надеемся, что в ближайшие дни Qatar Airways все-таки полетит. По остальным направлениям тоже неплохо идем».

В целом из стран Ближнего Востока уже вывезено около 59 тыс. человек. А вот с теми, кто собирался возвращаться через регион транзитом из третьих стран, дела обстоят не столь радужно.

«Мы практически всех забрали с Мальдив, а вот с Занзибаром дело не движется», – рассказал TourDom.ru директор Space Travel Артур Мурадян.

Напомним, flydubai отказалась перебронировать места с отмененных вылетов на новые рейсы, предложив пассажирам сдать старые билеты и купить новые, но уже по другой цене.

Не удается договориться и с Air Arabia, которая аналогичным образом поступила на Шри-Ланке и в других странах.

«Она нам ничем не помогла. Мы отовсюду вывозим туристов за свой счет, покупая билеты у других авиакомпаний. Air Arabia, конечно, сделала вынужденные возвраты, но это несопоставимо с ценой новых перелетов», – отметил директор по продажам OneTouch & Travel Иван Бубляев.

«Нет никаких предпосылок, что они изменят свою позицию. Мы сообщили о грубейшем нарушении прав пассажиров в Минтранс России», – говорит Артур Мурадян.

На то, что процесс доставки россиян с островов Индийского океана будет организован так же, как на Ближнем Востоке, туроператоры не надеются.

«Специализированных вывозных рейсов из третьих стран не будет, – подтвердил вице-президент РСТ Дмитрий Горин. – Туристам придется воспользоваться регулярными перелетами, в том числе и восстановленными маршрутами ближневосточных авиакомпаний со стыковками в ОАЭ. И тут главная проблема, кончено, цена».

Отметим, что посольства и консульства России в этих странах собирают информацию о согражданах, которым требуется помощь с возвращением домой. Возможно, на ее основе будут приняты решения, способствующие быстрому разрешению ситуации. Как минимум организуют дополнительные рейсы.

А пока туроператоры призывают турагентов и туристов сохранять спокойствие: «Мы всех видим, все контролируем. Вывезем всех», – подчеркнула заместитель гендиректора по маркетингу и рекламе туроператора «ПАКС» Любовь Чучмаева.