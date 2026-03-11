Турагенты жалуются на проблемы при бронировании отелей на Пхукете

Турагенты сталкиваются с трудностями при подтверждении номеров в популярных отелях Пхукета. «На острове много “стопов”. Хотя сезон уже заканчивается, достойные варианты размещения недоступны на ближайшие даты», – поделился с TourDom.ru Николай Перцев, СЕО сети «Регнум». По его словам, запросы у туроператоров обрабатываются до 5 дней.

© tourdom.ru

Судя по данным агрегаторов, в последней декаде месяца (с 20–21 марта) нельзя забронировать на 10 дней, например, популярные Thavorn Palm Beach 4*, Nai Yang Beach Resort & Spa 4*, Katathani Phuket Beach Resort 5*. Недоступен и Anantara Vacation Club Mai Khao Phuket 5*, расположенный на пляже Май Кхао, который привлекает туристов относительной уединенностью и возможностью наблюдать за самолетами.

Сложности с подтверждением эксперты связывают с несколькими причинами. Из-за китайского Нового года часть туристов переносит поездки на более поздний срок. Кроме того, на Таиланд частично переориентировались те, кто не смог улететь на отдых в ОАЭ из-за конфликта на Ближнем Востоке. Март на Пхукете – заключительный месяц высокого сезона. Погода стоит отличная: солнечно, 32–35 градусов, вода прогревается до 28–29. Поэтому спрос сохраняется на пике. В условиях высокой активности туристов гостиницы не всегда оперативно подтверждают размещение.

Впрочем, массовых проблем с бронированием туроператоры все же не фиксируют.

«Большинство заявок согласуется в штатном режиме», – отметили в одной из компаний.

Если мест по запросу нет, клиентам сразу предлагают альтернативы по схожей цене.

Туристам советуют рассматривать гостиницы с опцией мгновенного подтверждения, что сразу дает гарантию бронирования и экономит время.