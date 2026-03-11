Российская туристка рассказала о массовых проверках русских во Вьетнаме

Российская туристка Виолетта Школовая приехала в Нячанг в феврале 2026 года, чтобы сбежать от российской зимы, но вместо отдыха попала в эпицентр событий, которые местные русскоязычные чаты уже окрестили «зачисткой».

Девушка рассказала, что в марте в ее отель нагрянула полиция с проверкой документов. К русским туристам, по ее словам, подходили с особым пристрастием: требовали паспорт, визу, подтверждение брони на каждую ночь, обратные билеты и даже выписку со счета. Тех, у кого были проблемы с документами, забирали в автозак.

Знакомый Виолетты из Екатеринбурга просрочил безвизовый режим на неделю — он планировал съездить к границе с Камбоджей, но не успел. Полиция увезла его в участок, а вечером депортировала.

Раньше за такое ограничивались штрафом, но теперь наказания стали жестче. Полицейские рейды проходят ежедневно: проверяют отели, арендные квартиры, хостелы и пляжные кафе. В районе компактного проживания россиян за неделю закрыли три гостевых дома, а русскоязычные гиды советуют туристам не выходить на улицу после шести вечера и не собираться группами.

Причина жестких мер — серия драк с участием иностранцев в январе-феврале 2026 года. Власти провинции Кханьхоа заявили об усилении контроля за иностранцами и поручили полиции докладывать о каждом подозрительном случае лично начальнику.

В начале февраля были введены новые правила регистрации туристов, а также запущена горячая линия для экстренной помощи иностранцам. Местным администрациям поручено неукоснительно соблюдать нормы проживания и проводить проверки в отелях и жилых кварталах.

По словам Виолетты в интервью АБН24, атмосфера на курорте изменилась до неузнаваемости. Продавцы, которые раньше зазывали русских улыбками, теперь отворачиваются, а меню в кафе перевели на китайский и корейский языки. Туристка призналась: сегодня русским во Вьетнаме действительно не рады. Теплый прием сменился ледяным равнодушием, а единственный совет, который она слышит от знакомых, — уезжать, пока не поздно.

