Туристам не подтвердили уже оплаченный номер в отеле Хайнаня

Туристка оплатила проживание в отеле на Хайнане, а на следующий день сервис уведомил, что номер попал в «стоп», и предложил другой вариант. Насколько это правомерно? С таким вопросом обратилась в редакцию TourDom.ru путешественница.

Венера забронировала family theme room в Four Seasons Ocean Courtyard Hotel 4* (Санья, бухта Дадунхай) на троих взрослых с 10 по 20 апреля. 9 марта полностью внесла оплату в сервисе «Слетать.ру», а на другой день получила письмо, что выбранный вариант недоступен для размещения. Взамен клиентке предложили city view room – номер на трех человек с дополнительным местом, но с доплатой около 10 тыс. руб.

В компании «Слетать.ру» пояснили: заявка оформлялась туристом самостоятельно онлайн. «От туроператора действительно поступила информация о невозможности подтвердить номер на указанные даты. Партнер предложил альтернативу, о чем наш менеджер проинформировал клиента».

«Договоры о бронировании часто заключаются как сделка под условием, которым является определенное событие. В туризме это подтверждение, – напоминает юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская. – Если туроператор не согласовал конкретный номер или отель, клиенту могут предложить изменить условия или вернуть деньги».

В данном случае в оферте на заключение договора реализации туристского продукта есть пункт 1.6, согласно которому «турпродукт требует предварительного бронирования и получения подтверждения турагентом наличия такого продукта у туроператора».

Сейчас агенты действительно сталкиваются со сложностями при заказе отелей на Хайнане. «Хотя сезон на острове заканчивается, многие качественные объекты размещения в стопе, – комментирует Николай Перцев, СЕО сети “Регнум”. – Это касается марта и частично апреля. Согласование заявок затягивается иногда на 5 дней».