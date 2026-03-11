Рейсы с Ближнего Востока в Россию: отмены, задержки, какие авиакомпании летают

В районе международного аэропорта Дубая (DXB) упали два беспилотника, три иностранца получили травмы легкой и средней тяжести. Во время атаки воздушная гавань приостановила работу. Сейчас воздушное движение осуществляется в обычном режиме. Однако часть рейсов пришлось сдвинуть. Так, с опозданием на 2,5 часа отправились SU-525 в Москву и ЕК-175 в Санкт-Петербург; на 1,5 часа задержался S7-5786 в Новосибирск.

А вот SU-521 должен вылететь в Шереметьево по расписанию. По графику планируется отправить и вечерние рейсы во Внуково и Новосибирск.

12 марта из DXB предполагается организовать в Россию девять перелетов, но большинство из них будет выполнено авиакомпаниями flydubai и Emiratеs.

Российская S7 заявила об отмене всех рейсов в/из ОАЭ с 12 по 31 марта, однако на онлайн-табло аэропорта на 12 марта в статусе действующего есть вылет в Новосибирск. Ожидается и отправление самолета «Уральских авиалиний» в Сочи.

Из аэропорта Абу-Даби на четверг назначен один рейс в Москву, его выполнит Etihad Airways. Напомним, что «Аэрофлот» приостановил все перевозки в/из ОАЭ с сегодняшнего дня – до нормализации обстановки в регионе.

Несмотря на то что небо над Саудовской Аравией открыто, флагманский перевозчик королевства Saudia не собирается возобновлять полеты в столицу России минимум до воскресенья, 15 марта. Решение по открытию маршрутов в Амман, Кувейт, Абу-Даби, Доху и Бахрейн будут принимать в пятницу, 13 марта.

Туристы, купившие билеты у Gulf Air, сообщают, что им отменяют вылеты на 12 марта и последующие даты. В авиакомпании подтверждают: полеты приостановлены, пассажиры, планировавшие путешествия на борту Gulf Air до 21 марта 2026 года, могут бесплатно изменить даты в бронировании до 15 мая 2026 года.

Между тем эксперты прогнозируют: если конфликт на Ближнем Востоке продолжится, число туристов в регионе может сократиться на 25%.