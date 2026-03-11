Россиян из стран Ближнего Востока вывезут до 15 марта

Вывоз российских туристов из стран Ближнего Востока будет завершен до 15 марта, сообщила 11 марта исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

В беседе с ТАСС она уточнила, что речь идет только о туристах, которые находятся в странах Ближнего Востока. Всего возвращения в Россию ждут несколько тысяч россиян. В момент начала конфликта их число оценивалось примерно в 50 тыс. человек.

Как сообщал «ГлагоL», США и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана. Иран в ответ начал наносить удары по американским военным базам на Ближнем Востоке. Закрыто небо шести государств: Израиль, Бахрейн, Ирак, Иран, Катар, Кувейт. Президент Владимир Путин дал команды МЧС и другим ведомствам организовать вывозные рейсы россиян с Ближнего Востока.