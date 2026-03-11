На Пхукете продлили ограничения по работе аэропорта

Работы по эвакуации самолета авиакомпании Air India Express, совершившего жесткую посадку в аэропорту Пхукета, продлены до 21:00 по местному времени (17:00 мск). Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

На данный момент специалисты продолжают ремонт и восстановление поврежденной передней стойки шасси. Из-за этого убрать неисправное воздушное судно со взлетно-посадочной полосы в ранее запланированные сроки не удалось. В аэропорту рассчитывают завершить все необходимые работы к вечеру среды.

Инцидент произошел утром: самолет Air India Express при посадке получил повреждение переднего шасси и некоторое время скользил по ВПП. На борту находилось около 140 человек, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

После происшествия полосу временно закрыли, из-за чего аэропорт Пхукета приостановил прием и отправку самолетов. Авиакомпании были вынуждены оперативно корректировать расписание и менять маршруты. В частности, рейс ZF-2927 авиакомпании AZUR air, следовавший из Уфы на Пхукет, был направлен на запасной аэродром и приземлился в аэропорту Хатьяй.

На фоне ограничений в работе воздушной гавани в терминалах аэропорта Пхукета скопились сотни туристов, ожидающих вылета или прибытия своих рейсов.