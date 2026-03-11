Чем Израиль не понравился российскому блогеру

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал Израиль как место для жизни и высказался о стране матом. Своим мнением он поделился в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев назвал Израиль «абсолютно уродской страной» и заявил, что вся красивая архитектура на территории страны появилась до того, как образовалось это государство.

«Это полный ***, абсолютно скучнейшая, унылейшая страна. Как если бы кто-нибудь решил переехать в Анапу. Прям такой уровень провинциального ***», — заявил блогер.

Также дизайнер добавил, что столкнулся в Израиле с чудовищным сервисом, а отношение местных жителей ко всему он назвал хабальским.

Ранее Лебедев высказался об Израиле фразой «такая тоталитарщина нам и не снилась». По словам блогера, в стране действует жесткая военная цензура. Он уточнил, что израильское правительство строго следит за тем, что публикуют государственные СМИ.