«Уральские авиалинии» закончили вывоз туристов из ОАЭ

Авиакомпания «Уральские авиалинии» завершила перевозку россиян, оказавшихся в затруднительной ситуации в ОАЭ из-за закрытия воздушного пространства над Ближним Востоком. С 4 по 10 марта перевозчик доставил на родину более 3 тыс. пассажиров.

© tourdom.ru

Для возвращения россиян выполнили 18 специальных рейсов. Девять самолетов прилетели в Москву в аэропорт Домодедово, шесть в Екатеринбург и три в Сочи.

Первый борт отправился из Дубая в Екатеринбург 4 марта, как только появилась возможность выполнить перелет. На нем находились 222 пассажира. Рейс организовали при взаимодействии российских властей, дипломатов и представителей перевозчика.

После завершения вывозной программы авиакомпания сократила количество перелетов в ОАЭ. Актуальное расписание доступно на сайте перевозчика.

Отметим, что и другие российские авиакомпании завершают вывозные рейсы из ОАЭ. В их числе «Аэрофлот» и S7. При этом перевозчики уже заявили о приостановке программ в Ближневосточный регион как минимум до конца месяца.