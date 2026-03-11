Российские туристы на Шри-Ланке просят продлить им визы еще на 30 дней

Российские туристы на Шри-Ланке написали коллективное письмо с обращением к властям. В нем авторы просят автоматически продлить срок действия виз минимум еще на 30 дней.

© tourdom.ru

Отметим, что Шри-Ланка сразу после начала конфликта в ближневосточном регионе объявила о пролонгации въездных документов для гостей страны. Однако тогда обозначили срок 14 дней, и этот период почти истек.

«Мы выражаем готовность к конструктивному диалогу и ждем оперативного вмешательства в ситуацию, которая с каждым часом ухудшается», – говорится в документе, который подписали более 200 туристов.

Также авторы обращения просят российские власти повлиять на авиакомпании и туроператоров, чтобы те выполняли обязательства перед клиентами, оставшимися на острове. Речь идет о предоставлении питания и временного размещения до момента вылета. По словам россиян, хотя авиакомпания «Аэрофлот» запустила прямые рейсы в Коломбо, стоимость билетов остается слишком высокой для многих.

В обращении также отмечается, что пассажиры испытывают трудности с получением информации о переносах и отменах вылетов. По их словам, представители авиакомпаний в аэропорту Коломбо не располагают актуальными сведениями, а горячие линии перевозчиков перегружены или не отвечают. В связи с этим туристы просят рассмотреть возможность организации прямых вывозных чартерных рейсов из Коломбо в Москву для тех, у кого на руках билеты на отмененные перелеты через ОАЭ.

Отдельно в документе подчеркивается, что у многих путешественников заканчиваются деньги.