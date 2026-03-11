В Финляндии туристы мечтают сделать селфи на границе с Россией

Финляндия, как сообщает телеграм-канал АТОР, начала штрафовать туристов за прогулки рядом с российской границей. Теперь иностранцам, которые зайдут в пограничную зону без спецпропуска, придется заплатить 500 евро.

© Московский Комсомолец

Власти пошли на штрафные меры из-за наплыва желающих сделать эффектные фото на фоне пограничных знаков. В Погранслужбе Финляндии отметили, что после вступления Хельсинки в НАТО число подобных нарушений выросло в три раза. Так, только в феврале пограничники поймали 10 групп туристов из ФРГ, Нидерландов и Швеции – все они заходили в лес в Лапландии.

Между тем, согласно действующему в стране законодательству, зона в 3–15 километров перед границей считается режимной. Соответственно, доступ туда возможен лишь со специальным разрешением.

В АТОР подчеркнули: финские власти ужесточили контроль – теперь, помимо штрафа, нарушителям грозит суд. В особых случаях власти могут даже запретить въезд в Шенген.

Туроператоров, которые сейчас возят клиентов на «приграничные сафари» в Куусамо, обязали предупреждать путешественников о новых правилах. Ответственность грозит и самим компаниям.

Сама граница с Россией, как напомнили в АТОР, по решению властей Финляндии остается закрытой.