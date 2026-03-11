Финляндия начала штрафовать «приграничных туристов» на 500 евро

Финские власти начали выписывать штрафы иностранным туристам, которые заходят в закрытую пограничную зону с Россией. Как пишут СМИ, сумма штрафа составляет около 500 евро.

© tourdom.ru

Речь идет о так называемом приграничном туризме. Некоторые путешественники специально приезжают в закрытую зону, чтобы сделать селфи на фоне России. По финскому закону для посещения этой территории требуется специальное разрешение. Буферная зона начинается уже в 100 м от границы и местами растягивается на несколько километров.

Один из последних случаев произошел в муниципалитете Салла в Лапландии. Двое туристов из Германии приехали на машине и пешком зашли в запретную зону. Их задержали в нескольких сотнях метров от государственной границы. Каждый нарушитель получил штраф в 500 евро.

По словам заместителя командующего Лапландской пограничной службой Микко Кауппила, путешественники объяснили свои действия обычным любопытством и желанием посмотреть на Россию из-за забора.

Такие инциденты происходят регулярно. По данным финских властей, только за лето 2025 года зафиксировали более 50 случаев. Причем среди нарушителей бывают как иностранцы, так и сами жители Финляндии. После вступления страны в НАТО популярность «приграничного туризма» выросла втрое.