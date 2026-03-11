Какие страны выбирают туристы для отдыха весной и летом 2026

Весна и лето – это времена года, когда многие стремятся отдохнуть, отмечая праздники или отправляясь в отпуск. Глава турагенства Владислав Одинцов рассказал, когда лучше планировать поездки, какие направления популярны и насколько это может быть затратно.

Как отметил эксперт, бронирование на весну и лето 2026 года началось осенью 2025 года, когда цены были выгодными для ранних покупателей. Весна – время государственных праздников и детских каникул, поэтому многие даты уже заняты, а цены на отели высоки.

Самые популярные направления, по словам Одинцова: Таиланд, Вьетнам, Китай, Шри-Ланка, Индия, Индонезия, Мальдивы, Турция, Египет, ОАЭ, Катар и Оман.

Эксперт также отметил, что сейчас туристы меняют и отменяют туры по странам Ближнего Востока, кроме Египта, который не вызывает проблем. Из ОАЭ вывозят постепенно, нужно следить за рейсами и связываться с туроператором, гидом и агентством, так как все решается индивидуально, добавил Одинцов.

Говоря о внутреннем туризме, эксперт отметил, что весной туры по России дешевле, но летом отечественные пляжные направления дороже отелей в Турции или Египте. Зарубежные поездки туристы выбирают из-за желания увидеть мир, уточнил Одинцов, а по России чаще путешествуют самостоятельно, что делает статистику турагентств неполной.

Весной 2026 года популярностью пользуются: в России – Сочи, Калининград и Байкал; за рубежом – Египет, Китай и Вьетнам, уточняет Тульская служба новостей.