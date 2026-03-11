Авиакомпания Etihad начала вывозить российских туристов с Мальдив

Российские туристы, застрявшие на Мальдивах с билетами Etihad Airways, начали возвращаться домой. Авиакомпания пересаживает пассажиров на рейсы Мале – Москва с пересадкой в Абу-Даби – EY 379 и EY 843. Стыковка в ОАЭ теперь стала минимальной – всего 1,5 часа.

© tourdom.ru

«Обратный рейс из Мале в Москву у меня должен быть 10 марта со стыковкой на 4,5 часа. 7 марта прислали уведомление о переносе рейса на 11-е число», – поделился один из пассажиров в соцсетях. Другая туристка сообщила: «Нас тоже пересадили на этот рейс, но вылет отложили не на один день, а на 6».

Есть и те, кто уже долетел домой 10 марта. По их словам, новые билеты пришли буквально за сутки. Стыковка в Абу-Даби продлилась 14 часов:

«Утром сразу после прилета успели сбегать в укрытие, а затем всех увели в коридор подальше от купола. Полчаса стояли вдоль стены. Снимать на телефон было нельзя – это контролировали люди в форме, при нас двоих пассажиров увели».

Впрочем, с сегодняшнего дня стыковки на рейсах Мале – Москва сократились до полутора часов. По данным сервиса flightradar24.com, борт EY 379 вылетел из Мале в 09:00 по местному времени (07:00 по мск) и должен прибыть в Абу-Даби в 12:25. А уже в 14:00 (13:00 по мск) запланирован вылет второго сегмента – рейса EY 843 в Москву.

Перелеты Абу-Даби – Москва заявлены ежедневно, кроме воскресенья, до конца марта. Те, у кого нет билетов на рейсы Etihad, могут их приобрести. Однако места в экономклассе доступны не на все даты. Например, на 12 марта осталось лишь два кресла по цене 2486 долларов. Следующий свободный эконом – только на 19-е число. На 13, 14, 16 и 17 марта в наличии исключительно бизнес-класс (от 6370 долларов).

TourDom.ru писал, что Etihad выложила в продажу билеты на рейсы Мале – Москва и Москва – Абу-Даби: сначала в расписании значились даты с 9 по 12 марта. Вместе с тем было неясно, будет ли авиакомпания вывозить из третьих стран туристов, у которых нет гражданства ОАЭ. Ранее сотрудники перевозчика не пустили на самолет в Бангкоке россиян, хотя они прошли регистрацию и получили уведомление о рейсе.