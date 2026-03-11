Летевший на Пхукет самолет AZUR air вынужденно сел на юге Таиланда

Самолет AZUR air, летевший на Пхукет, вынужденно сел на юге Таиланда
Авиакомпания AZUR air корректирует расписание в связи с временным закрытием аэропорта Пхукета: там совершил жесткую посадку самолет Air India. В данный момент взлетно-посадочная полоса заблокирована.
Рейс ZF-2927 Уфа – Пхукет отправлен на запасной аэродром, самолет совершил успешную посадку в аэропорту Хатъяй.
«Решаем вопрос по размещению пассажиров. Могут возникнуть ограничения по рабочему времени экипажа. Нам не хочется, чтобы туристы ждали вылета в Таиланд в аэропорту или тем более в самолете, поэтому делаем все возможное, чтобы обеспечить комфорт людей», – сообщили TourDom.ru в пресс-службе перевозчика.
И предупредили:
«Службы аэропорта Пхукета проводят мероприятия, необходимые для возобновления работы в полном объеме, однако на текущий момент прогноза по восстановлению нет. Возможны изменения времени вылета других рейсов».
В частности, откладывается вылет ZF-2938 в Екатеринбург: лайнер должен был прибыть в Кольцово в 16:05 по уральскому времени, но теперь его ждут только к полуночи.