Летевший на Пхукет самолет AZUR air вынужденно сел на юге Таиланда

Авиакомпания AZUR air корректирует расписание в связи с временным закрытием аэропорта Пхукета: там совершил жесткую посадку самолет Air India. В данный момент взлетно-посадочная полоса заблокирована.

Рейс ZF-2927 Уфа – Пхукет отправлен на запасной аэродром, самолет совершил успешную посадку в аэропорту Хатъяй.

«Решаем вопрос по размещению пассажиров. Могут возникнуть ограничения по рабочему времени экипажа. Нам не хочется, чтобы туристы ждали вылета в Таиланд в аэропорту или тем более в самолете, поэтому делаем все возможное, чтобы обеспечить комфорт людей», – сообщили TourDom.ru в пресс-службе перевозчика.

И предупредили:

«Службы аэропорта Пхукета проводят мероприятия, необходимые для возобновления работы в полном объеме, однако на текущий момент прогноза по восстановлению нет. Возможны изменения времени вылета других рейсов».

В частности, откладывается вылет ZF-2938 в Екатеринбург: лайнер должен был прибыть в Кольцово в 16:05 по уральскому времени, но теперь его ждут только к полуночи.