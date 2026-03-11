Авиакомпания Air Arabia перестает летать в ОАЭ до 31 марта

Air Arabia перестает летать из и в ОАЭ до 31 марта. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

В тексте уведомления уточняется, что в исключительных случаях возможно выполнение ограниченного числа рейсов. Такие перелеты будут осуществляться только после согласования с профильными государственными органами и при условии полного соблюдения требований безопасности. Пассажиров, которые окажутся на таких рейсах, авиакомпания проинформирует отдельно.

Остальным клиентам перевозчик рекомендует не приезжать в аэропорты без предварительного уведомления от авиакомпании о статусе их рейса.

Для пассажиров, купивших билеты на отмененные перелеты, предусмотрены специальные условия. Им разрешено один раз бесплатно изменить дату вылета, выбрав новый рейс в пределах 30 дней от первоначально запланированной даты.

Кроме того, пассажиры могут полностью отказаться от поездки без каких-либо штрафов. В таком случае доступен либо возврат всей суммы в виде кредитного ваучера для будущих путешествий, либо перечисление средств на тот же способ оплаты, который использовался при покупке билета.

В авиакомпании добавили, что агенты могут самостоятельно оформить перенос или аннулирование бронирования через систему бронирования, при этом дополнительные сборы взиматься не будут. В связи с высокой операционной нагрузкой срок обработки заявок на возврат денежных средств может достигать двух недель.