АТОР: турпоток из РФ в страны Персидского залива может упасть на 40–50%

Если вооруженный конфликт на Ближнем Востоке затянется, то российский турпоток в страны Персидского залива может сократиться на 40–50%. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Конфликт затягивается, сохраняется вялотекущая фаза с применением оружия и геополитической нестабильностью на всю весну и далее. В этом случае российский турпоток в страны Персидского залива может сократиться на 40–50% (что означает потерю 600–700 тыс. поездок только по этому направлению). Однако кумулятивный эффект от закрытия пересадочных хабов и ожидаемого роста цен на альтернативных маршрутах (через Китай, Стамбул или СНГ) будет гораздо сильнее», – говорится в сообщении.

Отмечается, что суммарные потери выездного туризма, с учетом островных и азиатских направлений, могут достичь около миллиона поездок.

«В этом сценарии, по осторожным оценкам аналитиков АТОР, спад количества туристических поездок за рубеж в 2026 году может составить до минус 5% год к году», – добавили в АТОР.

В организации подчеркнули, что в случае сохранения геополитической нестабильности в регионе на шесть месяцев и более интерес у россиян может упасть не только к поездкам в страны Ближнего Востока, но и по другим направлениям.

«При таком развитии событий российский выездной туризм потеряет порядка 1,9 млн поездок, выйдя по итогам 2026 года на показатели порядка 18,5 млн поездок за рубеж с туристическими целями (минус 8% к 2025 году)», – уточнили в пресс-службе.

Однако, как отметили в АТОР, если в течение ближайшего месяца на Ближнем Востоке прекратятся боевые действия и восстановится авиасообщение, спрос на туры в страны Персидского залива может снизиться на 20% в ближайшие три месяца, а на стыковочные перелеты через них – на 30%, после чего начнется постепенное восстановление.