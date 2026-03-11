Аэропорт Пхукета до вечера не будет отправлять и принимать самолеты. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Как стало известно, в аэропорту совершил жесткую посадку Boeing 737 Max 8 авиакомпании Air India Express. Самолет прибыл из Хайдарабада, во время приземления у него сломалась передняя стойка шасси. На борту находились 133 пассажира, никто не пострадал.

«Все рейсы задерживаются из-за проблем с Boeing на взлетно-посадочной полосе (ВПП). Аэропорт открыт, но самолеты не могут вылетать и прибывать. И пока мы не знаем, когда ВПП может снова открыться», – уточнил представитель аэропорта.

При этом официально для авиакомпаний был выпущен NOTAM о закрытии аэропорта до 18:00. По данными Flightradar на 09:30, в воздушной гавани действительно не фиксируется прибытие и отправка самолетов.

Отметим, что российские авиакомпании об изменениях в расписании полетов на Пхукет в связи с инцидентом пока пассажиров не уведомляли.