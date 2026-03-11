Российская туристка впала в кому в Таиланде после похода к стоматологу

Российская туристка оказалась в коме после операции по удалению зуба мудрости в Таиланде. Сейчас ее родственники пытаются собрать средства на лечение. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

Екатерина – инвалид-колясочник. Она долго копила, чтобы впервые в жизни отправиться за границу. В итоге решила ехать вместе с сестрой в Таиланд.

Однако поездка пошла не по плану. В Паттайе у россиянки воспалился зуб мудрости. По страховке его удалили в местном госпитале, но девушке легче не стало. Более того, на следующий день после процедуры состояние туристки резко ухудшилось. Сначала температура поднялась почти до 40 градусов, а потом Екатерина и вовсе потеряла сознание. Ее срочно доставили в больницу. Врачи помочь не смогли. Состояние россиянки продолжало ухудшаться, и в итоге она впала в кому.

По данным источника, Екатерина уже двое суток находится без сознания. При этом действие страхового полиса завершилось, и дальнейшее лечение оплачивается самостоятельно. Стоимость пребывания в клинике составляет около 15 тыс. батов в сутки (примерно 37 тыс. руб.).

В Крыму у Екатерины осталась мать, работающая школьным охранником. Собственных средств семьи, по словам родственников, недостаточно, чтобы покрыть расходы на лечение за границей.

Обратный вылет Екатерины и ее сестры был запланирован на 11 марта. Однако вернуться домой они не смогут: врачи считают пациентку нетранспортабельной, кроме того, их маршрут предполагал пересадку через Абу-Даби, где воздушное сообщение сейчас ограничено.