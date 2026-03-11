Туристам предложили заменить Дубай на три этих города: подробности

Шанхай – один из крупнейших городов мира с населением 24 миллиона человек, расположенный в дельте реки Янцзы. В мегаполисе небоскребы и «Диснейленд» соседствуют с императорскими храмами, колониальными кварталами и старинными лодками на каналах, пишет «Общественная служба новостей». Номер в пятизвездочном отеле в центре Шанхая, например возле торговой площади Синьтяньди или на набережной, обойдется в 15-30 тысяч рублей за ночь. Минимальный дневной бюджет для путешествия – 2400-3600 рублей без учета транспорта. Это позволит остановиться в хостеле, пользоваться общественным транспортом и питаться в небольших кафе за 400-600 рублей. Сингапур называют городом парков и небоскребов. Здесь расположены японо-китайские сады, океанариум и огромное колесо обозрения. Государство многоконфессиональное – более 30% жителей исповедуют буддизм, вторая по численности группа – христиане, на третьем месте мусульмане. Ночь в отеле в центре Сингапура стоит от 20 до 40 тысяч рублей. Минимальный дневной бюджет пребывания составляет около 50 долларов. Более доступной локацией считается Сеул. Стоимость проживания в гостиницах бизнес-района Ганнам или в центре начинается от 10-20 тысяч рублей в сутки. Столица Южной Кореи интересна древней историей с пятью королевскими дворцами и множеством достопримечательностей. Здесь находится самый большой в мире крытый парк аттракционов Lotte World с рукотворным торнадо. Рекомендуем также прочитать о том, какие направления для отпуска заметно подорожают из-за конфликта на Ближнем Востоке. Фото: ФедералПресс / Анна Брачева