«Потому что вы — русские»: звезда «Уральских пельменей» рассказала об унижении в Каире

Проводы зимы для участницы шоу «Уральские пельмени» Иланы Юрьевой и ее близких должны были стать безмятежным семейным приключением на Сейшельских островах. Однако обратная дорога в Россию превратилась в испытание, полное неопределенности и бюрократических барьеров. Начало марта 2026 года преподнесло туристам сюрприз в виде массовых сбоев в расписании ближневосточных авиаперевозчиков. Крупнейшие хабы, такие как Дубай, оказались практически парализованы: регулярные рейсы были отменены, а вывозные борта не справлялись с потоком желающих покинуть регион. В то время как одни проблемы были связаны с логистическим коллапсом в небе, другие, куда более неприятные, поджидали путешественников на земле — в транзитной зоне египетского аэропорта.

«Добираемся на собаках»: Одиссея через Африку

Оставшись без поддержки туроператоров, которые лишь разводили руками и переносили даты вылетов на неопределенный срок, семья артистки взяла инициативу в свои руки. Илана оперативно отслеживала появление свободных мест на любых доступных направлениях. Выходом из ловушки стал спонтанно собранный маршрут с двумя пересадками, который в обычное время вряд ли пришел бы в голову туристам, планирующим отдых на курорте.

«Мы снова пытаемся улететь, добираемся практически на собаках. За свои деньги приобрели билеты: Маэ — Аддис-Абеба — Каир — Москва. Удалось выхватить эти билеты буквально в последний момент», — поделилась Юрьева в своих соцсетях, описывая атмосферу хаоса в аэропорту Сейшел.

По словам знаменитости, надеяться на организованную эвакуацию не приходилось: спасать отдыхающих было некому, и единственным шансом оказаться дома к середине марта был именно этот сложный путь через столицу Эфиопии и Египта. Однако самое трудное ждало их не в самолетах, а в транзитной зоне Каира.

Египетский «фейсконтроль»: контроль, который шокировал артистку

Если перелет из Аддис-Абебы прошел относительно штатно, то пребывание в аэропорту Каира запомнится семье Юрьевой на долгие годы. То, что должно было быть обычной стыковкой, обернулось марафоном по кордонам безопасности. По словам Иланы, сотрудники местной службы безопасности проявили к российским туристам беспрецедентное внимание, которое вышло далеко за рамки стандартных процедур досмотра.

«В Каире, в аэропорту, при вылете нас проверили 5 раз (это я не преувеличиваю)», — возмущается артистка.

Она детально описала процедуры, которые пришлось пройти ей, ее мужу и дочери. Сотрудники аэропорта не ограничились беглым осмотром ручной клади. Они скрупулезно изучали содержимое косметичек, перебирали личные вещи, а также проводили тактильный досмотр, который Илана назвала крайне бесцеремонным.

Кульминацией абсурда, по мнению артистки, стал финальный этап проверки. Утомленные путешественники, уже прошедшие четыре круга контроля, включая сканирование багажа и личный досмотр, столкнулись с еще одним кордоном. Он был организован в самом конце пути — непосредственно перед рукавом, ведущим на борт самолета до Москвы.

«Хотя все уже посмотрели предыдущие 4 раза», — недоумевает Юрьева, подчеркивая, что они находились в чистой, стерильной зоне, куда посторонние предметы попасть теоретически уже не могли.

«Потому что вы — русские»: откровенность без дипломатии

Не выдержав напряжения и пытаясь найти логику в происходящем, Илана решила напрямую обратиться к одному из представителей службы безопасности. Вопрос был простым и закономерным: зачем нужно пятый, по сути, дублирующий, досмотр, если пассажиры уже неоднократно признаны благонадежными? Ответ сотрудника аэропорта, по словам знаменитости, был лишен каких-либо намеков на политкорректность или служебный этикет.

Таможенник, даже не пытаясь смягчить формулировку, прямо объяснил причину столь пристального интереса к семье Юрьевой. Фраза, которую привела артистка, моментально разлетелась по Telegram-каналам и новостным лентам:

«Потому что вы — русские».

Такая откровенность со стороны представителя власти повергла путешественников в шок и добавила неприятный осадок к и без того выматывающему путешествию.

Долгожданное возвращение в Шереметьево

Несмотря на все перипетии — отчаянный поиск билетов, многочасовые перелеты со стыковками в экзотических странах и изнурительный, унизительный досмотр в Каире, — 7 марта Илана Юрьева с семьей все же ступила на родную землю. Самолет приземлился в московском аэропорту Шереметьево, поставив точку в этой напряженной главе.

Сразу по прилету артистка вышла на связь с поклонниками, чтобы сообщить радостную новость. Она поблагодарила всех, кто поддерживал ее на расстоянии, чьи теплые слова помогали сохранять самообладание в моменты отчаяния и неопределенности. История возвращения звезды «Уральских пельменей» не только рассказала о личных трудностях известной семьи, но и высветила тревожный тренд начала марта 2026 года: меняющаяся геополитическая обстановка и ужесточение контроля в транзитных узлах становятся суровой реальностью, с которой теперь приходится считаться каждому российскому путешественнику.