Как закрытие Дубая скажется на туроператорах

Турпоток из России в страны Ближнего Востока составлял порядка 17% от всего организованного выездного туризма, сейчас же отечественные туроператоры рискуют потерять 10 млрд рублей из-за эскалации в регионе. Об этом НСН заявил вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

Вооруженный конфликт в странах Персидского залива поставил под сомнение будущее Дубая как центра притяжения туристов, пишут СМИ. Подобные прогнозы делаются на фоне рекомендаций Минэкономразвития заморозить продвижение туров в ряд стран Персидского залива, а также отмены рейсов «Аэрофлота» между Россией и ОАЭ с 12 по 31 марта. По словам Горина, турпоток сейчас распространяется из опасных стран на другие направления.

«Так как сейчас по шести странам Ближнего Востока, а также по Ирану, Израилю и Кубе действуют рекомендации Минэкономразвития, организованного турпотока в эти страны нет до снятия этих ограничений. Это не означает, что граждане не могут эти страны самостоятельно посещать, но ответственность за себя несут сами туристы. Соответственно, туроператоры делают перевод поездок на другие направления — Египет, Турцию, Таиланд, Вьетнам, Мальдивы, Шри-Ланку, Китай и другие страны. От продолжительности этих рекомендаций будет зависеть и последующее восстановление направлений, потому что доля стран Ближнего Востока в общем выездном организованном турпотоке составляет 17%. То есть сейчас 17% выездного туризма переориентируется на другие страны», — сказал Горин.

По словам собеседника НСН, убытки российской туротрасли могут составить 10 млрд рублей.

«Если депозиты от авиакомпаний, отелей, затраты на продление гостиниц, покупку новых билетов не будут компенсированы операторам, то размер финансовых потерь может достигнуть 10 млрд рублей. В связи с тем, что есть рекомендация о полном возврате по аннулированным турам, а туроператоры эти деньги не получили, они сейчас возвращают деньги из собственных средств. Это прямой убыток туроператоров. Мы ждем решение, которое уже анонсировано, — об использовании фондов персональной ответственности для возврата денежных средств туристам. Если это будет реализовано, это немного облегчит возможности использования средств операторов, потому что это личные деньги туроператора, которые лежат на счетах Ассоциации турпомощи», — подытожил он.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в качестве альтернативы для части россиян рассматриваются страны Азии, однако полностью заменить традиционные курорты они не смогут.