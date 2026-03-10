Туристы продолжают купаться на Шри-Ланке несмотря на разлив нефти

Несмотря на разлив нефти в океан после крушения иранского фрегата, отдыхающие на Шри-Ланке не прекращают наслаждаться пляжным отдыхом. По словам одной из путешественниц, туристы продолжают заходить в воду, будто ничего не случилось.

По словам туристки, сначала люди опасались купаться, но на следующий день, когда ситуация нормализовалась, они снова стали плавать.

Еще одна туристка рассказала 360.ru о небольшом пятне в океане, которое было устранено за три дня. Купаться разрешили, но на месте уборки установили красный флаг. На морских обитателях, таких как черепахи, разлив пока не отразился: они спокойно плавают у берега.

Напомним, в августе прошлого года в Черном море произошел второй разлив нефти за год.